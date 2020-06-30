В Україні суттєво подешевшала молода картопля
Ціни на молоду картоплю відчутно знизилися. Основною причиною називають спад зацікавленості в закупівлі української картоплі компаній-експортерів.
Наразі українські фермери готові продавати молоду картоплю за ціною 8 − 12 гривень за кілограм, пише East-fruit.com.
Читайте також Ціна фруктів влітку 2020: чи будуть дешевшати
У середньому це на 20% дешевше, ніж було тиждень тому,
− йдеться у повідомленні.
Причини зменшення цін на картоплю:
- сезонне зростання пропозиції;
- зниження закупівельної активності експортерів.
Виробники змушені майже весь урожай картоплі реалізовувати на внутрішньому ринку України.
Аналітики наголошують, попри значне здешевлення, ціни на молоду картоплю у 2020 році на 14% вищий, ніж в аналогічний період у 2019. Однак фермери припускають і подальше падіння цін за умови відсутності експорту.
Ціни на продукти: як змінилися
- За останній рік найбільше подорожчала гречка – майже у 2,5 раза.
- Натомість ціни на моркву, цибулю, буряк відчутно впали.
- Вартість хліба і хлібобулочних виробів залишилася на попередньому рівні.