Ціни на молоду картоплю відчутно знизилися. Основною причиною називають спад зацікавленості в закупівлі української картоплі компаній-експортерів.

Наразі українські фермери готові продавати молоду картоплю за ціною 8 − 12 гривень за кілограм, пише East-fruit.com.

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У середньому це на 20% дешевше, ніж було тиждень тому,

− йдеться у повідомленні.

Причини зменшення цін на картоплю:

сезонне зростання пропозиції;

зниження закупівельної активності експортерів.

Виробники змушені майже весь урожай картоплі реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Аналітики наголошують, попри значне здешевлення, ціни на молоду картоплю у 2020 році на 14% вищий, ніж в аналогічний період у 2019. Однак фермери припускають і подальше падіння цін за умови відсутності експорту.

Ціни на продукти: як змінилися

За останній рік найбільше подорожчала гречка – майже у 2,5 раза.

Натомість ціни на моркву, цибулю, буряк відчутно впали.

Вартість хліба і хлібобулочних виробів залишилася на попередньому рівні.



Як змінювались ціни на продукти / Інфографіка 24 каналу