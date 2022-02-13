В Україні тимчасово скасовують покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні. Відповідна інформація почала з'являтися ще 12 лютого.

Такі повідомлення почали надходити від перестрахувального брокера Ллойда з Великої Британії.

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Так, один з брокерів Ллойда заявив про тимчасове зняття з покриття всіх опцій щодо покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні. Мовиться як про страхування відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО літаків.

Як розповів директор Страхової компанії "ЕКСПО Страхування" Анатолій Іванців, такі заходи почнуть діяти вже з понеділка, 14 лютого. Водночас він зазначив, що це стосується лише військових ризиків за договорами відповідальності та страхування КАСКО. Всі інші ризики залишаються покритими, як і раніше.

Якщо постраждає літак внаслідок військових дій, то страхова компанія та перестраховики не покриватимуть цей збиток, причиною якого стали воєнні дії,

– пояснив Іванців.

За його словами, лізингодавці, знаючи, що не будуть покриті такі ризики, звичайно проситимуть авіакомпанії, яким вони дали в лізинг літаки, вивести їх за межі небезпечної території. Ті ж компанії, які мають свій авіапарк у власності, можуть продовжувати польоти на свій страх і ризик.

Чи є вирішення ситуації

Брокер Ллойда – це страховий брокер, ключова фігура страхового ринку Ллойд. Виступає посередником між страхувальником і андерайтером при розміщенні ризику в синдикаті Ллойда.

Іванців припустив, що для того, щоб стабілізувати ситуацію, держава має створити тимчасовий спеціальний фонд, в якому зафіксують певну суму грошей. Також слід дати авіакомпаніям державну гарантію щодо покриття військових ризиків в обов'язковому авіаційному страхуванні.

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