В Україні удосконалили добір і підготовку прокурорів

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законів України про вдосконалення роботи прокурорів. Документом також переглянуто певні положення щодо добору та підготовки.

Законопроєкт №5158 народні обранці ухвалили в цілому. Про його прийняття повідомили 14 квітня.

Раніше Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження

Що передбачає закон:

Вдосконалює добір та підготовку прокурорів.

Надає можливість здобуття безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи. Це для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури

Встановлює дві стадії спеціальної підготовки: в Тренінговому центрі прокурорів та під час стажування на новоствореній посаді прокурора-стажиста.

Згідно з законом, можна оскаржити у суді негативне рішення про недопущення до спеціальної підготовки. Також це стосується відмови в зарахування до резерву.

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Тепер Офіс генпрокурора може призначати виконувача обов'язків голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Він виконуватме ці обов'язки дотого часу, як оберуть очільника органу, що здійснює дисциплінарне провадження.