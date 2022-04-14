В Україні удосконалили добір і підготовку прокурорів
14 квітня 2022 , 23:55Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законів України про вдосконалення роботи прокурорів. Документом також переглянуто певні положення щодо добору та підготовки.
Законопроєкт №5158 народні обранці ухвалили в цілому. Про його прийняття повідомили 14 квітня.
Раніше Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження
Що передбачає закон:
- Вдосконалює добір та підготовку прокурорів.
- Надає можливість здобуття безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи. Це для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури
- Встановлює дві стадії спеціальної підготовки: в Тренінговому центрі прокурорів та під час стажування на новоствореній посаді прокурора-стажиста.
Згідно з законом, можна оскаржити у суді негативне рішення про недопущення до спеціальної підготовки. Також це стосується відмови в зарахування до резерву.
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