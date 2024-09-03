Міноборони відкрило перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ

У Міноборони України розповіли, що в експлуатацію було введено перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ. Про його точне місце розташування не повідомляється.

Новітній шпиталь було сконструйовано із шести сталевих бункерів. У Міноборони розповіли, що шпиталь облаштований системою вентиляції, водопостачанням та має альтернативне джерело живлення.

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Що відомо про перший підземний шпиталь

У шпиталі наявне сучасне медичне обладнання, зокрема операційні блоки та реанімаційні відділення. У підземному стабілізаційному пункті допомогу можуть отримати понад 100 поранених бійців щодня.

У Міноборони поділилися, що це лише перший крок у рамках масштабної ініціативи. В майбутньому планують побудувати ще понад 20 таких підземних шпиталів.

Який вигляд має підземний шпиталь / Фото Міноборони України

"Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.