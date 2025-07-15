ЗСУ замовлятимуть дрони на захищеному маркетплейсі: Жумаділов пояснив, як він працюватиме

Збройні Сили оборони мають велику потребу у дронах. Також можуть виникати проблеми, коли захисникам потрібний певний безпілотник, а замість нього вони отримують зовсім інший. В Агенції оборонних закупівель знайшли спосіб розв'язати ці питання.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов розповів 24 Каналу про створення платформи, на якій українські військові зможуть самостійно обирати потрібні їм дрони. Вона, імовірно, може повноцінно запрацювати вже до кінця 2025 року.

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Жумаділов наголосив, що наразі існує проблема, коли ланцюг існуючий постачання не забезпечує задоволення потреб військовослужбовців тієї чи іншої бригади.

Захисникам потрібний дрон на певній частоті, а отримують вони той, що працює на інший. Тому, за його словами, їм доводиться перепаювати безпілотники, які отримують від держави.

Для того, щоб розв'язати цю проблему, а саме скоротити дуже довгий лаг між тим, що замовили військові, і тим, що вони отримали, Агенцією з оборонних закупівель разом із Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ було напрацьовано і реалізовано як нормативний, так і технічний проєкт, який називається Chain Defense,

– зауважив він.

В межах цього цифрового середовища підрозділи напряму замовлятимуть ті дрони, які їм потрібні за контрактами, укладеними Агенцією оборонних закупівель.

Військовослужбовці, які уповноважені своїми бригадами робити замовлення, зможуть зайти у надійно захищену систему та обрати необхідні вироби. Платити за них буде Агенція,

– пояснив Жумаділов.

Цей спосіб дозволяє значно скоротити шлях від того, як бригада визначилась з потрібним виробом, до того, як вона його отримала.

Також це максимально наблизить виробника до споживача з тим, щоб всі побажання були враховані. І водночас, щоб в межах цього середовища контракти належно виконувались. Агенція оборонних закупівель, підкреслив він, зі свого боку буде це контролювати.

Система, за його словами, має запуститися найближчим часом. Позаду досить тривалий період нормативного врегулювання і технічної реалізації цього інструменту, адже ця сфера зарегульована, зокрема з міркувань інформаційної безпеки.

Всі необхідні вимоги нами були виконані з тим, щоби ця система відповідала дійсно найкращим стандартам в цій галузі. Вона запускається в пілотному режимі з 12 підрозділами,

– відзначив Арсен Жумаділов.

Під час роботи пілотного проєкту, як наголосив директор Агенції оборонних закупівель, будуть винесені та враховані певні уроки. Якщо зміни будуть невеликими, то масштабування може відбутися до кінця 2025 року. Якщо будуть потрібні суттєвіші зміни, то повноцінний запуск буде дещо відтерміновано.

Нагадаємо, що українські захисники за підтверджені ураження противника зароблятимуть бали, які зможуть обмінювати на сучасні технології, зокрема, кодифіковані безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), наземні роботизовані комплекси (НРК) та навіть некодифіковані FPV-дрони.