В Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР
Джерело:МВС України
В Україні відновлять роботу автоматичні камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Камери почнуть знову працювати вже з 16 травня.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
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В Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР
Фіксація порушень правил дорожнього руху – це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян, а також один із показників загальної цивілізованості держави. Через це камери в Україні знову запрацюють. Але не всюди.
Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані російською армією,
— наголосив міністр внутрішніх справ.
Також він зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії Росії, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.
Де запрацюють камери з 16 травня
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, з початку війни камери автоматичної фіксації були вимкнені здебільшого із стратегічною метою.
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- Чернівці
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- Луцьк
- Львів
- Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Полтавська та Рівненська області
Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.
На Київщині на 50% зменшили кількість блокпостів
Військова адміністрація Києва прийняла рішення в половину зменшити кількість блокпостів в області. Все задля пропускної здатності доріг Київської області.
За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, всі споруди блокпостів перемістили на узбіччя доріг, аби вони не перешкоджали пересуванню транспорту. Він зауважив, що в будь-який момент військові зможуть відновити споруди блокпостів та роботу на них.
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