В Україні відновлює роботу завод з виробництва автомобілів Škoda
Джерело:фейсбук Škoda
Чеський виробник автомобілів та двигунів Škoda відновлює роботу в Україні. Обсяги виробництва будуть залежати від військової ситуації в Україні.
10 червня відновив роботу завод Eurocar у селі Соломоново Закарпатської області. Про це компанія повідомляє на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
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Відомий виробник авто знову працює в Україні
ŠKODA AUTO надає відчутну підтримку на економічному фронті й відновлює поставки автомобілів ŠKODA в Україну у форматі SKD,
– мовиться в повідомленні.
Першу партію авто Škoda вже відвантажили. Вона налічує 80 моделей кросоверів KODIAQ і KAROQ.
Виробник авто наголошує, що збільшення обсягів виробництва буде напряму залежати від розвитку війни в Україні. Адже вільні приміщення заводу й надалі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб.
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