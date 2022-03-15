Україні відомо, де Росія готує найманців для війни, – Генштаб

Російські загарбники не полишають намірів кинути так зване підсилення для своїх окупатів в Україні. Нашій державі відомо, де саме таких готують.

У Генштабі повідомили, що є інформація про організацію спеціальних центрів підготовки для них в російському Смоленську. Також мовиться про білоруські міста – Гомель та Бобруйськ.

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Неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську. Водночас протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат,

– кажуть у ЗСУ.

Наші військові зауважують, що ворог зосереджений також вербуванні найманців з інших країн. Окупанти вирішують проблемні питання з логістичного забезпечення своїх військ, що діють на території України.

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