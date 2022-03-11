З України відправився перший в умовах війни вантажний рейс на експорт до США
Джерело:фейсбук Олександра Кубракова
Днями Україна відправила до США вантажний рейс на експорт. Сталося це вперше від початку війни, яку Росія розв'язала проти України у ніч проти 24 лютого.
Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, перший вантажний рейс в США відправився у партнерстві з Windrose.
Важливо Укрпошта змогла відновити міжнародну доставку у понад 30 країн світу
На борту літака були посилки українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава – Нью-Йорк. У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний – 15 березня.
У цілому ж, Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу. Вона здійснюється транзитом через Польщу і далі – відправляється міжнародними авіалініями,
– сказав Кубраков.
Раніше Укрпошта привезла власним коштом на літаку авіакомпанії Windrose 24 тонни медикаментів та дитячого харчування як гуманітарну допомогу.
Швеція надасть Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!