З України видворили "злодія у законі" з санкційного списку РНБО

У Києві затримали "злодія у законі" на прізвисько "Нукрі Гальський". Раніше він потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони.

Деталі затримання зловмисника

34-річний злодій потрапив в Україну нелегально. Поліцейські встановили його місце перебування й затримали.

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Він перебуває у переліку суб'єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції,

– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Аби не допустити поширення злочинного впливу "Нукрі Гальського", його затримали й доставили у Державну міграційну службу.

Вночі 10 лютого чоловіка депортували з України, а також заборонили в'їзд на 3 роки.

Дивіться відео затримання "злодія в законі":

Що відомо про "Нукрі Гальського"

Зловмисник є громадянином Грузії.

Його "коронували" у "злодії в законі" у 2013 році.

У 2018 році "Нукрі Гальського" вже виганяли з України із забороною в'їзду. Однак у 2019 році грузин повернувся нелегальним способом.

Упродовж 2 місяців зловмисник намагався взяти під контроль діяльність гуртових ринків та організованих груп квартирних злодіїв у Києві. Тоді його також затримали силовики й знову депортували з України.



З України вже втретє видворили "Нукрі Гальського"

Повний текст публікації МВС України у телеграмі:

"Злодія в законі" із санкційного списку РНБО примусово видворили з України

Оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний "злодій в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський". Він перебуває у переліку суб'єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції.

За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску. Поліцейські встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання "злодія в законі" й доставили до Державної міграційної служби України.

Вночі, 10 лютого, громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в'їзду до України на 3 роки.