З України виїхало понад 7 мільйонів біженців

Українці змушені шукати прихистку в країнах Європи і не лише, тікаючи від війни. Але останнім часом з'явилась тенденція, коли люди повертаються в Україну.

З початку повномасштабного вторгнення до ЄС втекли 5,3 мільйона громадян України. Загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали до ЄС, у тому числі й неукраїнських громадян, становить 7 мільйонів.

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Тенденція до повернення

Фахівці відзначають, що за останні тижні в Україну повертається більше людей, ніж виїжджає з неї. З 25 по 31 травня майже 260 тисяч українців покинули Європу.

Загалом з початку війни додому повернулись 2,3 мільйона українців.

За даними на 23 травня в Україні вперше зменшилася кількість внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість зараз оцінюється в 7,1 мільйона, що на 11% менше за цифру на 3 травня.

Куди їдуть українці

Найбільше українці передбачувано продовжують їхати в Польщу та Румунію. 147 тисяч та 32 800 українських біженців відповідно перетнули кордони країн у період з 25 по 31 травня.

При цьому прикордонний рух залишається стабільним, значних черг на кордоні немає. Щодня в Україну в'їжджає близько 144 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Актуальні новини для українських біженців

Країни час від часу змінюють правила перебування для біженців з України. Саме тому треба слідкувати за цими нововведеннями, щоб не опинитися в складній ситуації. Так, польський уряд, наприклад, припинить виплачувати фінансову допомогу біженцям з України. Нововведення набудуть чинності через місяць – з 1 липня.

З 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути. Причиною цього стало закінчення гуманітарної державної програми для них. Влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях. Болгарія зупиняє інтеграційний план безкоштовного розселення українських біженців.

Приблизно 38 тисяч біженців з України обрали Швецію для тимчасового притулку. Щоб полегшити українцям перебування, у Швеції пропонують безплатні курси з вивчення мови. Завдяки цьому відкриється багато інших переваг для наших громадян. Наприклад, їм легше буде знайти роботу.

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