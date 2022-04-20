В Україні вже ліквідували 30% – 35% сухопутних сил Росії, – Геращенко

Українські захисники ліквідували вже 30 – 35% сухопутних сил ворога у війні, яку Росія розпочала проти нашої держави. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

В Україні ліквідували близько третини сухопутних сил ворога

Він заявив, що за даними Пентагону Росія у війні з Україною втратила 25% своїх сухопутних сил, яких за статистикою було близько 200 тисяч. Однак Геращенко вважає, що "вибито" більше, а саме 30 – 35%.

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Тобто сухопутних сил, за даними Пентагону, у них уже 25%, а я думаю, 30 – 35% вибито просто: поранені, відмовники, ті, хто не хоче служити тощо. Друге – у них же не війна, а "спецоперація", і контрактник за законом має право відмовитися від контракту, якщо це не війна. Була б війна – не мав би права відмовитися. А так – у них же "спецоперація", війни немає,

– розповів Антон Геращенко.

Росіяни не поспішають йти на війну

За словами радника очільника МВС, у Росії починають публічно говорити про необхідність мобілізації. Однак йти в Україну зі зброєю там не поспішають. Причиною, на думку Геращенка, є те, що "ніхто не хоче вмирати за дурниці Путіна".

Чиновник зауважив, що Росія ставила для Придністров'я, свого анклаву у Молдові, чітке завдання – 15 тисяч найманців, але не отримала жодного. Так само росіяни намагалися завербувати абхазів та південноосетинців, однак і це не дало очікуваних результатів.

Крім того, не мають великого бажання воювати із ЗСУ й самі росіяни. За словами Геращенка, військові країни-агресорки масово пишуть заяви про відмову служити.

Зокрема, така ситуація є результатом роботи української кіберармії, яка з перших днів війни показувала росіянам тіла вбитих, відірвані руки та ноги їхніх співвітчизників.

"У Росії, знаєте, їм хочеться говорити: "Ура, ура, давайте бити українців", сидячи біля телевізорів. А от приїжджати сюди й потрапляти під наші "Гради" та артилерію – бажання особливого немає", – переконаний Геращенко.

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