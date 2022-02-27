Українці за 2 дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень

У Генштабі ЗСУ розповіли про колосальну підтримку українцями своїх захисників. Лише за 2 доби громаляни перерахували 1 мільярд 160 мільйонів гривень.

У Генштабі наголосили, що любов до України не вимірюється цифрами. Проте її прекрасно можна проілюструвати тими сумами, які громадяни передали армії.

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Скільки коштів було перераховано:

560 тисяч платежів на 375 мільйонів гривень з карток "єПідтримка";

з карток "єПідтримка"; 900 тисяч транзакцій на 785 мільйонів гривень з особистих карток.

Разом це – 1 мільярд 160 мільйонів в українській валюті. У Збройних силах дякують за підтримку.

Якщо ви хочете долучитись Як фінансово підтримати українську армію: офіційні рахунки

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