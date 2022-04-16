З України за добу виїхали майже 38 тисяч людей, а повернулись понад 36 тисяч

За 15 квітня майже 38 тисяч осіб виїхали з України. З них – понад 20 тисяч перетнули кордон з Польщею.

Також люди виїжджали у держави Європейського Союзу та в Молдову. Однак прибули в нашу державу приблизно 36 тисяч осіб, понад 32 тисяч – українці.

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Пасажиропотік збільшується

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, кількість людей, які приїжджають на територію України, збільшується. Оформили 425 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Водночас на західній ділянці стан пасажиропотоку є стабільним. Загалом кордон ЄС та Молдови з Україною за 15 квітня перетнули понад 74 тисячі людей та понад 17 тисяч транспортних засобів.

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