З України за добу виїхали майже 38 тисяч людей, а повернулись понад 36 тисяч
16 квітня 2022 , 13:25Читать новость на русском
Джерело:МВС України
За 15 квітня майже 38 тисяч осіб виїхали з України. З них – понад 20 тисяч перетнули кордон з Польщею.
Також люди виїжджали у держави Європейського Союзу та в Молдову. Однак прибули в нашу державу приблизно 36 тисяч осіб, понад 32 тисяч – українці.
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Пасажиропотік збільшується
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, кількість людей, які приїжджають на територію України, збільшується. Оформили 425 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Водночас на західній ділянці стан пасажиропотоку є стабільним. Загалом кордон ЄС та Молдови з Україною за 15 квітня перетнули понад 74 тисячі людей та понад 17 тисяч транспортних засобів.
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