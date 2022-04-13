З України за минулу добу виїхали понад 37 тисяч людей, а прибули – понад 27 тисяч

Чимало українців продовжують тимчасово переїжджати до інших країн. Втім, є й безліч осіб, які повертаються до рідної України.

Яка ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

Так, 12 квітня до України в'їхало понад 27 тисяч осіб, 24 тисячі з яких – українці. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.

Крім того, на кордоні було оформлено близько 460 транспортних засобів з гуманітарними вантажами, які прямували до України.

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Водночас за минулу добу з України виїхало понад 37 тисяч осіб. Більше як 23 тисячі з них обрали для перетину українсько-польський кордон, решта – до інших країн-членів ЄС та Молдови.

Загалом за добу 12 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 65 тисяч осіб та більш як 15 тисяч транспортних засобів.

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, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.