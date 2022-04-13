З України за минулу добу виїхали понад 37 тисяч людей, а прибули – понад 27 тисяч
Джерело:фейсбук ДПСУ
Чимало українців продовжують тимчасово переїжджати до інших країн. Втім, є й безліч осіб, які повертаються до рідної України.
Яка ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні
Так, 12 квітня до України в'їхало понад 27 тисяч осіб, 24 тисячі з яких – українці. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби.
Крім того, на кордоні було оформлено близько 460 транспортних засобів з гуманітарними вантажами, які прямували до України.
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Водночас за минулу добу з України виїхало понад 37 тисяч осіб. Більше як 23 тисячі з них обрали для перетину українсько-польський кордон, решта – до інших країн-членів ЄС та Молдови.
Загалом за добу 12 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 65 тисяч осіб та більш як 15 тисяч транспортних засобів.Нагадаємо, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
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