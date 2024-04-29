Боротьба з нелегальними азартними іграми: заблоковано понад 2500 вебсайтів

В Україні триває боротьба із нелегальними азартними іграми. На цей раз заблокували понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення таких ігор.

Нагадаємо, що 20 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Цим рішенням було рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування щодо фактів порушення українського законодавства в цій сфері.

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Протидія нелегальному гральному бізнесу

У Офісі генпрокурора розповіли, що станом на квітень 2024 року, більш як 2500 вебсайтів, які незаконно здійснювали азартні ігри, було заблоковано.

Крім того, у відомстві зазначили, що наразі триває розслідування понад 450 кримінальних правопорушень за фактами нелегальної організації азартних ігор. 21 особа вже отримала підозру, ще 72 особам були направлені обвинувальні акти. Така активність призвела до припинення діяльності 10 казино та вилучення понад 7000 одиниць комп'ютерної та іншої техніки.

Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юрособи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян Росії, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори,

– мовиться у повідомленні.

Боротьба із тіньовим гральним бізнесом

Парламент проголосував за картку законопроєкту 9256д, яка передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей та посилення контролю за гральним бізнесом. У законі передбачено ряд важливих норм, які спрямовані на боротьбу з незаконними азартними іграми та тіньовим гральним бізнесом.

Зокрема, пропонується обмеження реклами азартних ігор, встановлення додаткових інструментів для захисту вразливих категорій населення, удосконалення контролю за гральним бізнесом та встановлення строгих вимог до організаторів азартних ігор.

Також в законопроєкт буде додано додаткові заходи для боротьби з фінансовими шлюзами, які використовуються для легалізації доходів від незаконних азартних ігор.