В Україні заборонені імпортні операції, винятки – тільки критично потрібні продукти, – НБУ

Данило Гетманцев заявив, що в Україні нині заборонені імпортні операції. Здійснення можливе тільки критично потрібних продуктів.

Про це народний депутат повідомив, посилаючись на доповідь голови Національного банку Кирила Шевченка.

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Заборонено імпортні операції, зараз можливе здійснення імпортних операцій тільки критично потрібних продуктів,

– вказав Данило Гетманцев.