В Україні зафіксували понад 100 випадків екоциду від початку війни

Через російські обстріли та захоплення територій в Україні зафіксували понад сотню випадків екоциду. Наразі фахівці встановлюють розмір збитків.

Окупанти знищують природу України

Попередньо, збитки становлять сотні мільярдів гривень. Про це заявив виконувач обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє 24 канал.

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Орієнтовно вже зафіксовано понад 100 випадків екоциду. Кожне потрапляння у будь-який інфраструктурний об'єкт, природно цінні території – це екоцид, дії спрямовані на знищення нашого довкілля,

– сказав Стрілець.

На базі Державної екологічної інспекції працює штаб, який фіксує такі злочини. Крім того, міністерство готує оновлення запущеної до війни електронної платформи "Екосистема". У ній фіксуватимуть усі випадки пошкодження навколишнього середовища та розраховуватимуть попередні збитки.

"Ми прораховуємо збитки атмосферному повітрю, ґрунтам, природному заповідному фонду. Розбита ворожа техніка – це також збиток, це брухт, який незаконно перетнув кордон", – зазначив урядовець.

Він додав, що росіяни кілька тижнів контролювати 25% усіх заповідних об'єктів України. Зокрема:

Чорнобильський біосферний заповідник,

кілька заповідників та національних парків у Херсонській області.

Як відновлюватимуть навколишнє середовище

Єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс вже запропонував залучити Україну до міжнародної програми LIVE. Її бюджет на 2021 – 2027 роки становить понад 5,5 мільярдів євро.

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