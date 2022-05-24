В Україні загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев

Днями у небі над Луганщиною українські захисники збили російський штурмовик Су-25. На його бору перебував генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.

Інформацію про це журналістам підтвердили одразу кілька експідлеглих Боташева, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби.

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Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив, що в Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25. Зауважимо, що Боташев – найвищий льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.

Участь у повітряних боях настільки високопоставленого офіцера може говорити як про те, що:

Москва ставить перед військовими пілотами надскладні задачі,

існує брак висококласних фахівців.

Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10 – 12 років і коштує приблизно 8 мільйонів доларів. На російських військових форумах можна зустріти твердження, що статус льотчика-снайпера служить не так показником майстерності, як даниною заслуг, і що частіше його дають не тим, хто влучно стріляє, а тим, у кого більші зірки на погонах.

Що відомо про Канамата Боташева

З відкритих джерел журналістам ВВС стало відомо про загибель в Україні щонайменше 31 російського військового льотчика. Це суттєві втрати для військово-повітряних сил, хоча реальні цифри можуть бути більшими.

Він народився ще у 1959 році у Карачаєво-Черкесії, закінчив Єйський вищий військовий авіаційний інститут, отримав кваліфікацію "винищувача-бомбардувальника". Зрештою з лейтенанта доріс до генерала.

Боташев розбив літак

Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом.

За даними ЗМІ, генерал попросив свого друга-полковника покатати його на Су-27, допуску до польотів в якому він мав. У польоті Боташев вирішив виконати фігуру найвищого пілотажу, але не впорався з керуванням. Фронтовий винищувач зірвався у штопор та розбився, пілоти катапультувалися.

Згодом з'ясувалося, що за Боташевим уже вважалося аналогічне посадове порушення – у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34. У результаті Боташева визнали винним у катастрофі літака і засудили до чотирьох років і штрафу у 5 мільйонів рублів.

Російські генерали помирають в Україні

З відкритих джерел стало відомо про загибель в Україні щонайменше двох чинних генералів російської армії. У Росії підтвердили загибель генерал-майорів:

Андрія Суховецького,

Володимира Фролова.

Українська влада повідомляла про загибель ще семи російських генералів, але щонайменше два з них – Магомед Тушаєв і Андрій Мордвічов – виявилися живими, періодично з'являються на відеозаписах і продовжують брати участь у бойових діях на території України.

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