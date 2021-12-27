В Україні закриють медзаклади, де народжується менше ніж 150 малюків на рік

Національна служба здоров'я з 2022 року висуне додаткову умову за кількістю пологів. Медзаклади, де народжується менше ніж 150 малюків на рік, закриватимуть.

У такий спосіб НСЗУ намагається вплинути на смертність немовлят в Україні. Саме це й спонукало ввести норму.

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За словами очільниці Асоціації неонатологів Тетяни Знаменської, 150 пологів замало, аби зберігати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.

Це за собою тягне дуже багато помилок професійного характеру. У регіонах треба залишати медустанови, де 300 пологів і більше на рік,

– зазначила вона.

Варто зауважити, що планку у 150 пологів не подолають майже 70 медичних установ. Як розповіла очільниця НСЗУ Наталія Гусак, з них – у 30 приймають менше ніж 50 пологів на рік.

"Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення у лікарнях", – пояснила вона.

Національна служба здоров'я не підпише з ними угоди, а це означає, що пологові відділення не отримають фінансування і будуть вимушені зачинитися.

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Натомість тим, хто залишиться, у НСЗУ з 2022 року обіцяють збільшити тариф за пологи – з 10 до 15 тисяч гривень.

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