В Україні запрацювала гаряча лінія для матерів росіян, чиїх дітей могли відправити в Україну
26 лютого 2022 , 19:32Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
Міноборони о 19:00 відкрило гарячу лінію для рідних російських військових. На ній росіяни зможуть отримати інформацію про своїх синів, яких відправили воювати проти України.
За номером гарячої лінії росіяни зможуть дізнатися, чи живі їхні родичі. Також рідні зможуть відправити військовим коротке повідомлення.
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Від сьогодні з 19:00! Для всіх, у кого десь на Українській землі загубився російський солдат,
– сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Номери гарячої лінії
- 380894201860,
- 380894201861,
- 380894201862.
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