В Україні запрацювала інтерактивна мапа вибухонебезпечних ділянок: де її шукати

Запрацювала інтерактивна мапа вибухонебезпечних територій України. Там можна побачити, де вже встигли провести розмінування, а тако повідомити про виявлення небезпечних предметів.

Ця карта розміщена на офіційному сайті ДСНС України. Тому вона доступна кожному жителю країни.

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Як виглядає ця карта

При входженні в новий розділ сайту ДСНС одразу можна побачити карту усіх областей. На кожній вказано кількість знешкоджених боєприпасів і площу, яке вже обстежили.



Карта розмінувань ДСНС / Скриншот

Також можна натиснути на конкретну область і тоді вже показується детальніша карта. Там видно місця атак росіян, де є багато бомб і снарядів. На жаль, працює це поки лише на одному регіоні – Київ.



Карта розмінувань на Київщині / Скриншот

Шмигаль закликав бути обережними

Під час свого брифінгу за 15 квітня щодо вибухівки висловився прем'єр-міністр Денис Шмигаль. він закликав українців бути обачними й попереджати про небезпеку своїх дітей.

МВС вже доручено збільшити кількість саперів, але обстежити потрібно десятки тисяч кілометрів,

– пояснив політик.

Він закликав ходити лише в місця, які перевірені та визнані безпечними. Варто зауважити, що безпечність території можуть підтвердити лише держпрацівники.

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