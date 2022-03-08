В Україні запрацював перший дитячий садок онлайн

За ініціативи народного депутата України Володимира Воронова було створено перший всеукраїнський дитячий садочок онлайн.

Про розвиваючу ініціативу для дітей повідомили у телеграм-каналі "Слуга народу". Зокрема, розповіли, що дитячий садок онлайн – це інноваційна платформа для раннього розвитку дитини, де є щоденне електронне планування занять для діток, що неабияк актуально та корисно в період війни.

До теми: У Києві під час війни народилося 479 немовлят

Як скористатись послугою "Дитячий садок онлайн":

КРОК 1: Перейти на телеграм канал: t.me/mrleader_brand та зареєструватись.

КРОК 2: Зареєструватися на сайті як батьки чи дитячий садочок та обрати вік вашої дитинки.

КРОК 3: Активувати безкоштовний доступ до програми на сайті.

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