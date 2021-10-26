В Україні запустили реєстр педофілів: у базі вже майже 200 осіб

Міністерство юстиції запустило реєстр проти педофілів. Головною його метою є не допустити того, щоб людей, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх допустили до роботи з дітьми.

Зараз у реєстр уже внесли дані про 171 особу, які зараз відбувають покарання за розбещення неповнолітніх. Після завершення терміну ув'язнення ці люди і далі залишатимуться в переліку.

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Реєстр працює в тестовому режимі

Поки що ця база даних працює в тестовому режимі. Однак згодом він буде повністю готовим до використання правоохоронними органами. За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, при створенні цього реєстру вивчали досвід інших країн, зокрема США, Канади та Норвегії та інших.

Головна мета цього реєстру – не допустити людей, які відбували покарання за педофілію до роботи з дітьми в садочках, школах, лікувальних закладах.

Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу,

– заявила Висоцька.

Однак цей реєстр має юридичні складнощі. Наприклад, для того, щоб внести особу в базу даних, не достатньо вироку суду за статтею про розбещення неповнолітніх. Суд повинен ухвалити окреме рішення про включення засудженого в реєстр. Попри такі труднощі, цей процес гарантує захист прав людини.

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