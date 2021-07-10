В Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021": перший корабель-учасник повертається додому
Джерело:ВМС України
Командувач ВМС України Олексій Неіжпапа заявив про завершення навчань "Сі Бриз-2021". Вони стартували ще 28 червня і стали наймасштабнішими за всю історію.
Завершальним етапом навчань стало шикування кораблів у Чорному морі.
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Після цього кораблі НАТО повернулися в Одесу, а болгарський протичовновий корвет "Бодрі" вирушив на батьківщину.
Підсумки "Сі Бриз-2021"
Неїжпапа зазначив, що усі покладені завдання на навчання вдалося виконати в повному обсязі. Заходи відбулися в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.
Метою "Сі Бризу-2021" було набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій. Відомо, що впродовж навчань військові тренувалися у:
- зіткненні десантних кораблів,
- маневрах на суші,
- водолазних операціях,
- морських операціях з перехоплення,
- протиповітряній обороні,
- взаємодії під час спеціальних операцій,
- протичовновій активності,
- пошуково-рятувальних операціях.
Як минули військово-морські навчання / Фото ВМС України
У цьогорічних військово-морських навчаннях взяли учать приблизно 5 000 військовослужбовців з понад 30 країн. Також у чорноморському регіоні під час "Сі Бриз" перебували:
- 32 кораблі,
- 40 літальних апаратів,
- 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.
Варто додати, що українські військові не виключали, що Росія може здійснити провокації під час навчань. Однак ВМС України були готові до такого повороту подій.
Шикування кораблів у межах навчань "Сі Бриз-2021": дивіться відео