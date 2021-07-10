В Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021": перший корабель-учасник повертається додому

10 липня 2021 , 15:19
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Джерело:

ВМС України

Командувач ВМС України Олексій Неіжпапа заявив про завершення навчань "Сі Бриз-2021". Вони стартували ще 28 червня і стали наймасштабнішими за всю історію.

Завершальним етапом навчань стало шикування кораблів у Чорному морі.

Важливо На тлі навчань "Сі Бриз": Росія перекидає свої кораблі у Чорне море

Після цього кораблі НАТО повернулися в Одесу, а болгарський протичовновий корвет "Бодрі" вирушив на батьківщину.

Підсумки "Сі Бриз-2021"

Неїжпапа зазначив, що усі покладені завдання на навчання вдалося виконати в повному обсязі. Заходи відбулися в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.

Метою "Сі Бризу-2021" було набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій. Відомо, що впродовж навчань військові тренувалися у:

  • зіткненні десантних кораблів,
  • маневрах на суші,
  • водолазних операціях,
  • морських операціях з перехоплення,
  • протиповітряній обороні,
  • взаємодії під час спеціальних операцій,
  • протичовновій активності,
  • пошуково-рятувальних операціях.

Як минули військово-морські навчання / Фото ВМС України

У цьогорічних військово-морських навчаннях взяли учать приблизно 5 000 військовослужбовців з понад 30 країн. Також у чорноморському регіоні під час "Сі Бриз" перебували:

  • 32 кораблі,
  • 40 літальних апаратів,
  • 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.

Варто додати, що українські військові не виключали, що Росія може здійснити провокації під час навчань. Однак ВМС України були готові до такого повороту подій.

Шикування кораблів у межах навчань "Сі Бриз-2021": дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова