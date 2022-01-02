В Україні знизилась COVID-захворюваність: не госпіталізували жодного пацієнта

2 січня 2022 , 08:15
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Станом на 2 січня, впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 1 8 63 людини. Серед них 108 дітей та 12 медпрацівників.

Статистика COVID-19 в Україні

У перший день нового року до лікарень з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта. Втім, зареєстрували 98 смертей від ускладнень недуги. Натомість видужали – 2 259 людей. 

Увага Україна докупила COVID-ліки з суперечливою репутацією: що відомо про препарат

Охоплення тестування населення

За добу українські лабораторії провели 20 588 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР – 6974;
  • методом ІФА – 1120;
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 494. 

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 674 538 випадки захворювання. Станом на 2 січня одужало – 3 477 188 людей.

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 96 187 людей.  

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник

  • Київ – 277;
  • Вінницька область – 76;
  • Волинська область – 36;
  • Дніпропетровська область – 66;
  • Донецька область – 16;
  • Житомирська область – 127;
  • Закарпатська область – 46;
  • Запорізька область – 48;
  • Івано-Франківська область – 103;
  • Київська область – 85;
  • Кіровоградська область – 45;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 115;
  • Миколаївська область – 48;
  • Одеська область – 75;
  • Полтавська область – 100;
  • Рівненська область – 54;
  • Сумська область – 74;
  • Тернопільська область – 110;
  • Харківська область – 90;
  • Херсонська область – 1;
  • Хмельницька область – 72;
  • Черкаська область – 40;
  • Чернівецька область – 42;
  • Чернігівська область – 81.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Анастасія Лукашевська