В Україні знову понад 41 тисяча хворих на COVID-19 за добу

Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нових випадки коронавірусу. Серед хворих 3 369 дітей та 1 247 медпрацівників.

Добова кількість хворих

До лікарень потрапило 3 936 людей з коронавірусом або підозрою на недугу. На жаль, ще 236 українців померли від наслідків інфекції.

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Натомість одужало 20 850 осіб. Це значно більше, ніж за учора.

Темпи тестувань

За добу 10 лютого лабораторії провели 154 597 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 78 229, методом ІФА – 6 427, досліджень експрес-тестами на антиген – 69 941.

​​Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 4 462 970 людей. Відомо, що одужали 3 750 826 осіб. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 403 людини.

За увесь час провели 18 920 897 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал