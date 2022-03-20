В Україні знову скоротять кількість блокпостів: Монастирський пояснив причини

МВС має намір прибрати ще низку блокпостів з доріг України. Оптимальна їхня кількість в умовах нинішньої ситуації становить від 800 до 900.

У перші дні повномасштабного вторгнення їх спорудили настільки багато, що вони лише ускладнювали логістику по всій країні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в етері марафону єдиних новин, 24 канал передає деталі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Для чого скорочують кількість блокпостів

За словами міністра внутрішніх справ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні мало не кожна громада намагалась встановити свій блокпост. При чому ті, хто на них стояв, не знали, що відбувається на встановлених сусідніх пунктах пропуску.

На початку минулого тижня скоротили кількість блокпостів до близько 1,5 тисячі. Наразі їхня оптимізація триває. В цілому, думаю, дійдемо до цифри від 800 до 900 найближчими днями,

– зазначив міністр.

Денис Монастирський запевнив, що такої кількості буде достатньо, щоб, з одного боку, гарантувати безпеку, а з іншого – нормальну логістику по всій країні.

Вас може зацікавити – Військовий оригінально освідчився своїй дівчині на блокпості: дивіться відео