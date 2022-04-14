В Україні з'явиться Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Рада ухвалила законопроєкт щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. У документі передбачене, зокрема, створення механізму набуття такого правового статусу.

З'явиться й нова інституція – Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідний законопроєкт підтримали 359 парламентарів.

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Замість Комісії буде Уповноважений

Уповноважений буде посадовою особою Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Він замінить Комісію з питань зниклих безвісти. Як наголосилии нардепи, через невизначений правовий статус вона так і не змогла розпочати свою діяльність й виконувати покладені обов'язки.

Відповідальність за невиконання вимог

Крім цього, депутати 353 голосами підтримали й внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення. Тож за невиконання вимог Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, загрожуватиме адміністративна відповідальність.

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