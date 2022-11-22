Шевченко повинен замінити Гутцайта на посаді голови НОК, – Аронець

Головною спортивною подією останніх тижнів в житті українців є зовсім не Чемпіонат світу з футболу, а скандал навколо призначення керівництва Національного Олімпійського Комітету (НОК).

Як відомо, 17 листопада закінчилась епоха Сергія Бубки, головою НОК України було обрано Вадима Гутцайта. Однак навколо цієї історії практично одразу вималювався неприємний шлейф через те, хто увійшов до складу Комітету. Зокрема, суспільство не сприйняло включення до складу НОК нардепів від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

Вже наступного дня – 18 листопада, про вихід зі складу НОК оголосив Андрій Шевченко, який, до речі, був призначений на посаду віцепрезидента. Шевченко публічно продемонстрував небажання працювати в команді, членами якої є депутати від проросійської партії.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поряд з Україною та допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. У той же час, я не можу залишитися у складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців. Мусимо бути гідними їх", – написав Шевченко на своїй сторінці у фейсбуці.

Вже після Шевченка про вихід зі складу НОК оголосили Жан Беленюк, Андрій Павелко та інші члени комітету. В тому числі виключено Шуфрича та Суркіса.

Однак сам скандал не вщухає, оскільки сам факт призначення парламентарів від ОПЗЖ до складу Олімпійського Комітету викликає обурення. І зокрема це обурення адресується Вадиму Гутцайту.

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, відомий своєю патріотичною позицією, опублікував пост у Facebook, де вказав на те, що до складу НОК увійшли два десятки людей, які були депутатами від "Партії регіонів" або так чи інакше співпрацювали з Віктором Януковичем.

"Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Хіба спортом вважати корупцію, боротьбу за місце в списку ОПЗЖ або рекет у 90-ті. Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу, будь то політичну чи спортивну?!", – пише Зозуля і публікує довгий список призначених членів НОК з їх "регаліями". Всього згадується 22 особи.

На зірковий склад нового НОК звернув увагу і відомий політик, депутат Київської обласної ради Олександр Аронець.

"Давайте мислити тверезо і на перспективу, тобто що буде з НОК після перемоги України? Як відомо, риба гниє з голови. Голова НОК, Вадим Гутцайт провів з собою "зіркову команду" колишніх регіоналів, корєшів кума путіна Медведчука і корупціонерів. До прикладу, Олександр Герега – нардеп від Партії регіонів, який голосував за диктаторські закони 16 січня 2014-го, Михайло Кошляк – з 2020 року є депутатом Дніпропетровської облради від ОПЗЖ, або сумнозвісна Ніна Уманець, яка вже після 2014 року хизувалась фото з Путіним.

Та й сам Гутцайт фігурант кримінальної справи щодо розкрадання 2,25 мільйонів гривень державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів, будучи директором департаменту молоді та спорту КМДА. Ця людина буде розвивати спорт в Україні? Буде відстоювати інтереси України на міжнародній арені? Не буде покривати брудні схеми реніоналів та корупціонерів? Питання риторичні. Єдиний шлях - обнулення всього складу НОК на чолі з Гутцайом", – пише Аронець у своєму фейсбуці.

Політик пропонує призначити головою НОК Андрія Шевченка, який проявив чітку і послідовну позицію, а також публічно збирає кошти на ЗСУ по всьому світу.

"Чи є альтернатива? Та звісно! Взяти того ж Шеву, який з самого початку війни активно фандрейзить для ЗСУ, який, як не як, є дуже відомою публічною особою у світі, особливо у Великій Британії та Італії. В тій же Італії дуже потрібен його публічний вплив на подачу інформації про війну, адже проросійські сили там доволі сильні.

Чи буде Андрій Шевченко, маючи офіційну посаду того ж голови НОК ще більше просувати Україну в даний час і займатись просуванням українського спорту після перемоги? Я впевнений в цьому. І звичайно, при Шеві цієї с*ані у складі НОК не буде!

Словом, лупаймо сю скалу, Гутцайт по доброму повинен сам подати у відставку, НОК потрібно розпустити, обрати головою Шеву, який має закінчити чистку складу НОК і з нуля обрати достойну команду, яка захищатиме інтереси України та розвиватиме український олімпійський рух", – підкреслив Аронець.