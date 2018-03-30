Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?

Так званий боснійський сценарій врегулювання конфлікту на Донбасі насправді російський. І Кремль навмисно його вкидає США і Україні, щоб зняти з себе відповідальність за військову агресію проти України.

У класичному варіанті міжнародні тимчасові адміністрації є формою легітимного забезпечення урядування на перехідний період на територіях, де не працюють легітимні державні структури. Створення цих адміністрацій узгоджується власне сторонами конфлікту і вже потім затверджується Радою Безпеки ООН, яка у свою чергу має прийняти резолюцію на підставі Глави VII Статуту ООН "Дії стосовно загрози миру, порушень миру й актів агресії".

Читайте також: Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння

Зокрема, суть боснійського сценарію в тому, що тимчасові міжнародні адміністрації були введені за згоди обох сторін конфлікту. Це був центральний уряд Хорватії з одного боку і місцеві сербські адміністрації – з іншого.

У 1995 році представники хорватського уряду та місцевих сербських органів влади підписали Ердутську угоду, яка передбачала створення міжнародної адміністрації під егідою ООН протягом певного перехідного періоду.

Фактично, це був внутрішній конфлікт, тому Москва і наполягає на цьому варіанті. Кремль хоче змусити Київ домовлятися з окупованими Росією територіями. Росія таким чином зніме з себе всю відповідальність за війну проти України, перевівши її в рамки суто внутрішнього конфлікту. В цьому підступність плану.

По-друге, нездійсненність цього сценарію для України ще й в тому, що в Боснії і Герцеговині тимчасовим міжнародним адміністраціям передавався контроль над кордоном. Росія категорично проти того, щоб місія ООН або інші міжнародні організації мали доступ до україно-російського кордону.

Всі питання врегулювання на Донбасі в рамках Мінських угод повинні вирішуватися за погодженням між Києвом, Донецьком і Луганськом, – заявив на засіданні ОБСЄ постійний представник РФ при організації Олександр Лукашевич.

В свою чергу президент РФ Путін на Валдайському форумі заявив про те, що російська сторона не збирається передавати Україні контроль над відповідною ділянкою кордону.

У нашому випадку це буде вже не боснійський, а абхазький, тобто російський варіант. Миротворці по лінії розмежування, які фактично цементують і визнають владу окупованих територій. Потім Україна змінює Конституцію, надаючи їм особливий статус, далі вибори, амністія колаборантів. І потім введення тимчасових адміністрацій, які легалізують ту незаконну владу.

Читайте також: Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки

Росія фактично вкинула цей план через американські ЗМІ, де була надрукована стаття російського журналіста про те, що Москва не проти введення міжнародних тимчасових адміністрацій на Донбасі.

На мою думку - це замовна стаття, яка була надрукована незадовго до чергової зустрічі спецпредставника США Волкера з помічником Путіна – Сурковим.

Примітно, що на момент появи статті у США тривали дискусії навколо Консолідованого закону про бюджетні асигнування на 2018 фіскальний рік. Трамп навіть пригрозив, що він може використати право вето, відхиливши проект федеральних бюджетних асигнувань, схвалений Сенатом США.

Менше з тим, саме "боснійський" сценарій скоріше за все стане предметом обговорення у форматі Волкер і Сурков на наступній зустрічі. Курт Волкер вже заявив, що збирається у квітні – травні відвідати окупований Донбас і почути пояснення від Росії.

Зі свого боку Росія начебто пропонує можливий варіант розвитку подій, який треба обговорити. Але в цю модальність не включено питання Криму. В статті колишнього головного редактору телеканалу "Дождь" йдеться про те, що Росія готова домовлятися по Донбасу, але в обмін на Крим. Це основний сигнал Заходу, на який вони мають погодитися. Спочатку врегулювати ситуацію на сході України, а потім Крим.

В українському уряді відразу відреагували на інформацію щодо намірів Путіна погодитися на міжнародну адміністрацію на Донбасі. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що треба сідати і використовувати будь-яку можливість діалогу, але разом з тим не переходячи жодних тих червоних ліній, які в нас існують.

Утім власний проект резолюції про введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу укранські дипломати не поспішають пропонувати, пояснюючи свою недолугу позицію можливими маніпуляціями з боку Росії.

Читайте також: Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка