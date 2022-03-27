Українка хотіла вивезти в Угорщину 90 тисяч євро і 45 тисяч доларів

Ввечері 26 березня на Закарпатті прикордонники затримали жінку. Вона намагалася перемістити в Угорщину значну суму іноземної валюти.

Працівники Чопського загону запобігли спробі незаконного ввезення з України готівки. Кошти вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.

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Інцидент трапився з 47-річною громадянкою України. Жінка прямувала до Угорщини через пункт пропуску "Тиса" легковим автомобілем "Mercedes" української реєстрації.

У правоохоронців під час перевірки транспортного засобу виникли підозри щодо ймовірної наявності товарів і предметів, прихованих від контролю.

Так, автомобіль вивели з загального потоку, щоб оглянути краще. В ході перевірки прикордонники виявили значну суму грошей в оксамитовому мішечку серед інших речей. Українка намагалася приховано перемістити 45 000 доларів США та 90 000 євро.



Кошти, які було вилучено у жінки / Фото з фейсбуку Західне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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