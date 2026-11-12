Українка Катерина Садурська стала першою жінкою у світі, яка занурилася без ласт на 90 метрів

Українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу. 11 листопада на міжнародних змаганнях AIDA Blue Element November 2026 спортсменка занурилася на глибину 90 метрів без ласт і будь-якого додаткового спорядження.

Спортсменка стала першою жінкою у світі, якій вдалося досягти такої глибини без додаткового спорядження. Для порівняння: результат найближчої конкурентки становить 79 метрів. Таким чином, відрив Садурської складає 11 метрів, повідомляє 24 Канал.

Як Катерина Садурська встановила світовий рекорд?

Позначка у 90 метрів без ласт підкорялася одиницям навіть серед чоловіків. За всю історію фрідайвінгу на таку глибину змогли зануритися лише шестеро спортсменів.

Один вдих, відсутність ласт і 90 метрів товщі води над головою – це випробування на межі людських можливостей.

Українка встановила рекорд із фрідайвінгу / Фото Allie Reilly, надані 24 Каналу

Щоб зрозуміти масштаб досягнення українки, варто врахувати кілька фактів:

90 метрів – це майже висота київської статуї "Батьківщина-Мати" від п'єдесталу до кінця меча, зануреної під воду.

10 атмосфер – такого тиску зазнає тіло фрідайвера на цій глибині. Об'єм легень при цьому зменшується приблизно вдесятеро.

2 – 4 дні – стільки часу може потребувати організм для відновлення після одного такого занурення.

Менш ніж за пів року до нового досягнення Катерина Садурська пережила непростий досвід на змаганнях. У липні спортсменка намагалася встановити рекорд на глибині 89 метрів, однак через травму та виснаження втратила свідомість на фініші й отримала дискваліфікацію.

У липні цього року я йшла на рекорд 89 метрів, але за тиждень до старту отримала травму. Довелося терміново заліковувати рани й проходити курс антибіотиків. Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження – уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки,

– поділилася Катерина Садурська.

Через повномасштабну війну в Україні немає належних умов для глибоководних тренувань. Тому вже кілька років поспіль спортсменка змушена постійно переїжджати між країнами, фактично щомісяця змінюючи місце перебування.

Катерина свідомо підпорядкувала особисте життя та комфорт одній меті – представляти Україну на міжнародних змаганнях і піднімати український прапор на світових аренах.

Повномасштабна війна стала для мене тригером виходити на міжнародні змагання і ставити спорт у пріоритет. Моя спроба сьогодні – це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій,

– наголосила Катерина Садурська.

Зауважимо, що для Катерини це вже десятий світовий рекорд у цій дисципліні за останні чотири роки. Перший вона встановила у 2023 році, занурившись на 73 метри. Відтоді спортсменка покращила власний результат на 17 метрів.