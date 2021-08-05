"Позитивний" тест на COVID-19 і полон у готелі: історія "відпочинку" українки в Туреччині

Українська туристка Ярина Брунарська прилетіла на відпочинок у Туреччину. Неприємні пригоди дівчин почалися ще в аеропорту, далі був "позитивний" результат тесту на коронавірус, а також відмова готелю допускати її до лікарів та поліції.

Ярина Брунарська 3 серпня прилетіла в аеропорт Анталії. Дівчина мала при собі негативний тест на коронавірус, датований 2 серпня. За її словами, після отримання багажу невідома працівниця аеропорту почала ставити їй багато запитань.

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ПЛР-тест в умовах антисанітарії

Працівниця зробила невеликий допит про те, в який готель ми прямуємо, звідки ми прилетіли й на який термін часу,

– розповіла Ярина.

Після цього жінка наполягла, аби українка повторно зробила ПЛР-тест, однак відбувалося це в умовах антисанітарії. "Лаборанти були без рукавичок, використовували для забору матеріалу з різних середовищ одну й ту ж паличку", – додала дівчина.

Таку ж процедуру провели й щодо 2 інших туристів, які були з Брунарською. Однак підписали лише одну пробірку, 2 інші залишилися безіменними, зокрема і Ярини.

"Позитивний" результат тесту на коронавірус

Ввечері 3 серпня, як розповіла українка, в її номер прийшли працівники готелю та повідомили про начебто позитивний результат тесту на COVID-19, "показавши тест лише з телефону одного працівника на секунду".

Дівчина у відповідь запитала, чи може вона пройти тест повторно. На що отримала ствердну відповідь. Вона попросила привести в готель консула та лікарів.

"Проте нікого мені так і не привели, хоча й казали, що ці люди в дорозі та будуть з хвилини на хвилину", – продовжила Ярина.

Перебування в ізоляторі та "лікування"

Далі її помістили у перший ізолятор. "У ньому я знайшла розкидані в сміттєвих відрах та на підлозі використані палички для забору матеріалу", – поділилася дівчина. Після цього був інший ізолятор.

Українці спершу повідомили, що перебування в ізоляторі безкоштовне, однак це виявилося брехнею.

"Персонал готелю, без медичної освіти приніс мені "ліки". Їх я мала б приймати 5 разів на день", – зазначила дівчина. Від свого юриста Ярина дізналася, що і ліки, і перебування на карантині платні. Вартість таблеток становила 135 доларів (приблизно 3 600 гривень). Однак про це туристці теж не повідомили.



Антисанітарія в ізоляторі / Скриншот зі сторіз Ярини Брунарської

Реакція страхової компанії

Дівчина зверталася до страхової компанії, однак там на її повідомлення не відповідали: "Ці люди читали мої повідомлення та ігнорували, на зв'язок не виходили тоді, коли мені була потрібна допомога та інформація про оплату".

За останньою інформацією, страхування покриє тільки госпіталізацію, а не перебування на карантині. Усіма питання займалися не агенти, а подруга мами Ярини, яке живе з чоловіком у Туреччині.

Готель відмовив поліції у госпіталізації дівчини

Українка також розповіла, що в готель приходила поліція, яка вимагала госпіталізувати дівчину, "бо виявила грубу помилку при проведенні тесту". Однак готель відмовився: "Поліція запропонувала викликати хоча б лікарів з готелю на огляд до мене – відмова".

Лише 4 серпня ввечері дівчині принесли видрукований тест на коронавірус. Юрист українки дізнався, що таке трапилося не тільки з Яриною Брунарською.

Жертва такої ситуації не я одна. Туристи тікали через вікна та балкони готелів, щоб провести тест в лікарні. Хворі різко ставали здоровими,

– написала дівчина.

А готелі у таких випадках виписували штрафи за порушення самоізоляції, а тоді анульовували їх.

Незмінна позиція готелю щодо тестів

Наразі Ярині пропонують провести повторний тест на COVID-19 тільки у готелі їхнім же лікарем. На таке українка погоджуватися не планує: "Адже саме готель зацікавлений в тому, щоб "хворий" залишався якомога довше та оплачував дороге перебування та ліки".

Дівчина застерігає інших туристів, аби вони не потрапили у схожу пастку. Ситуація з нею трапилася у готелі Sherwood Suites Resort.

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