Українка у Польщі народила четвірню, а її чоловіка погрожують депортувати

У Вроцлаві 20 вересня українка народила четверню. Такі випадки трапляються один раз на 10 тисяч пологів. При цьому у сім'ї з'явились проблеми – чоловіка можуть депортувати.

Жінка народила на 30 тижні вагітності. На світ з'явилось 4 хлопчиків. Їх вага сягала всього від 1270 до 1550 грамів.

Читайте також Коронавірус допоміг заробляти більше, – трудова мігрантка розповіла про сезонні роботи у Польщі

Малеча та мама почуваються добре. Вони пробудуть у лікарні кілька тижнів під наглядом, поки діти не наберуть вагу.

Що відомо про сім'ю українців

Тепер у пари вже п'ятеро синів, оскільки є ще старший, якому 16 років. Марина та Олексій К. переїхали до Польщі з Кропивницького 6 років тому.

Вони оселились у Вроцлаві. Згодом знайшли роботу та винайняли житло. Офіційний шлюб уклали вже в Польщі.

Чоловіка можуть депортувати

Однак тепер у батьків проблеми. На фірму чоловіка з перевіркою завітвли прикордонники. Вони стверджують, що українець працював без необхідного дозволу воєводи. Відтак Олексія оштрафували на 3 тисячі злотих та зобов'язали виїхати з країни.

Українці подали апеляцію на рішення прикордонної служби. Юристм кажуть, що ухвалу про депортацію винесли законно. Жінка не може залишитися сама з 5 дітьми, четверо з яких –новонароджені.



Українска, що народила четверню / Фото Yavp.pl

Звернулись до польської влади

На історію українською родини звернула увагу уповноважена президента Вроцлава у справах мігрантів з України Ольга Хребор. Вона у мережі звернулася до воєводи Нижньосілезького воєводства за допомогою.

Текст поста Ольги Хребор:

Вітаємо Марину К. і бажаємо витримки та сили! Чотири хлопчики! Сподіваюся, що вдасться підтримати процеси легалізації тата! Пане Ярослав Обремський – нижньосілезький воєвода, просимо Вас зацікавитись цією справою. Онет опублікувала статтю про те, що щасливому батькові загрожує депортація. Сподіваюся, це питання вже з'ясовано.