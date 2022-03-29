Українська армія – єдина у світі, що відповідає критеріям НАТО, – Піонтковський

НАТО заявляє, що не приймає Україну в Альянс через нібито невідповідність критеріям. Однак це зовсім не так.

Насправді Організація Північноатлантичного договору боїться Володимира Путіна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Українська армія – єдина армія у світі, яка відповідає критеріям НАТО", – наголосив Піонтковський.

Україна виконує задачі НАТО

Він пояснив, організацію створювали для того, щоб зупинити радянську, російську агресивну машину, яка погрожує вільним народам світу.

Ніхто, окрім української армії, зараз не виконує цю задачу,

– вважає публіцист.

В НАТО заявляють, що не приймають нашу державу в Альянс через те, що вона, мовляв, не відповідає якимось критеріям.

Альянс боїться Путіна, – Піонтковський

"Насправді Україну не приймають в НАТО, тому що вони (країни Альянсу – 24 канал) бояться путінської агресії" – відзначив Піонтковський.

Ще у 2008 році, коли постало питання членства України, глава Кремля залякав організацію ядерним шантажем і продовжує лякати досі.

Піонтковський про критерії НАТО і Україну: дивіться відео