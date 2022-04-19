Українська авіація продовжує боронити наш повітряний простір – вразила 7 ворожих цілей за добу
19 квітня 2022 , 01:18Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Наші герої не дають ворогу здобути перевагу ані на суходолі, ані в повітрі. Впродовж доби наша протиповітряна оборона знищила 7 цілей росіян.
Протиповітряна оборона ЗСУ продовжує демонструвати свою майстерність та ефективність. 18 квітня нашим героям вдалося завдати окупантам нових втрат.
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Втрати ворога
Завдяки вдалим діям Повітряних Сил та Сухопутних військ за добу було уражено 7 цілей окупантів. ЗСУ знищили ворожий винищувач "Су-30", 4 безпілотники та 2 крилаті ракети.
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