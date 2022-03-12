Українська авіація уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей

Українські військові продовжують давати потужну відсіч ворожим загарбникам. Наша авіація збила російський Су-24 та вразила ще 5 цілей окупанта.

Група українських штурмовиків здійснила близько 10 нальотів на ворожі позиції та завдала потужних ударів по техніці окупантів. Стільки ж повітряних боїв сьогодні провели наші захисники у небі та повернулися без втрат.

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Під час повітряних боїв наші Повітряні сили випустили 9 ракет "повітря-повітря" середньої та малої дальності.

Ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 сьогодні підбили ворожий безпілотник "Форпост" та 4 гелікоптери окупантів. Хоча, у командуванні Повітряних сил наголосили, що цю інформацію поки уточнюють.

У небі над Чернігівщиною українська ППО змогла збити ворожий літак Су-34.

Крім того, у командуванні Повітряних сил згадали і сьогоднішню атаку російських винищувачів на прикордонні білоруські села. Там ще раз наголосили, що це провокація окупантів для залучення Білорусі до війни.

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