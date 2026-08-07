Вже восени, – військовий ЗСУ спрогнозував, куди насамперед може вдарити українська балістика

Українська оборонна компанія Fire Point фіналізує роботи над балістичною ракетою FP-9, залишилось пройти тестування двигуна. Там озвучують терміни її можливого застосування по Росії – осінь 2026 року.

Військовий ЗСУ, журналіст і ведучий Єгор Чечеринда в етері 24 Каналу зазначив, що FP-9 – це доволі велика далекобійна ракета з радіусом дії 855 кілометрів і з бойовою частиною 800 кілограмів.

Які об'єкти стануть мішенню для української балістики

Вітчизняна ракета FP-9, зі слів військового ЗСУ, може нести бойову частину в півтора раза більше, ніж російські "Іскандери" й "Кинджали". Він наголосив, це потужна зброя.

Сподіваюся, що українські розробники й виробники зброї вже цієї осені завдадуть чергових ударів по Москві та не лише по ній, а по інших містах Росії, а саме по військовій інфраструктурі й об'єктах подвійного призначення,

– озвучив Чечеринда.

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Ворожі НПЗ виходять з ладу, дірка в бюджеті Росії зростає

Чечеринда зауважив на тому, що за останній місяць українські Сили оборони вразили 26 російських НПЗ. 18 з них повністю відновитися не змогли (зокрема Капотнянський у Москві лише на третину), а 8 взагалі не вдалося запуститися в роботу.

Загальні втрати – до 45% виробництва нафтопродуктів у цих 26 НПЗ. Це величезні збитки для Росії. Це призвело до того, що російський уряд зараз зі свого бюджету компенсує нафтовикам їхні втрати. У Financial Times уже порахували, що загальні втрати казни склали 1,2 трильйона рублів – це 15 мільярдів доларів,

– зазначив Чечеринда.

Дірка в російському бюджеті становитиме до кінця 2026 року 87 мільярдів доларів. Військовий ЗСУ висловив сподівання, що ураження глибоких тилів Росії з появою української балістики, її бойовим застосуванням, стануть інтенсивнішими.

Він нагадав, що співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман раніше заявляв, що це станеться вже цієї осені й додав, що підстав йому не вірити нема. Тож варто дочекатися завершення випробувань нового зразка української зброї.