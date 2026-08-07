Йдуть бойові випробування, – генерал армії розкрив можливості української балістики

Україна має відповідну наукову базу та компетенції, аби розробити власну балістику. Цей процес успішно рухається вперед. Уже була інформація про бойові випробування української балістичної ракети.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, в Україні проводять відповідні випробування. Вже навіть йшлося про те, що балістика била влучно в ціль. І це були випробування безпосередньо в бойових діях.

Як поява балістики вплине на війну?

За словами Маломужа, як тільки Україна отримає справну балістичну ракету, яка піде у серійне виробництво, так одразу проблем у росіян суттєво побільшає. Сили оборони зможуть порівняно швидко бити по різних важливих для ворога об'єктах.

Очевидно, що під удар потраплять військові аеродроми; підприємства, які виробляють російські ракети, та інші заводи, що працюють на армію окупантів.

Там буде значно більше вибухівки. Це вже не 50 кілограмів, які прилітають разом з дроном, а 250 і навіть більше кілограмів,

– зауважив Маломуж.

Що відомо про українську балістику: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в день його звільнення провели успішне випробування української балістичної ракети. Вона влучила точно в ціль. Надалі залишилося завершити тестування та запустити виробництво.

Президент Володимир Зеленський вже наголошував, що Україна має необхідні компетенції та виробничі можливості для створення своєї балістики та антибалістичної програми. Є сподівання, що упродовж 2026 – 2027 років вдасться досягти потрібних результатів.