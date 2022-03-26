Українська дитина запитала в Байдена, чи виживуть її брат і тато

Американський президент Джо Байден з офіційним візитом відвідав Польщу. Він побував на стадіоні, де перебувають українські біженці.

Про це Байден розповів 26 березня. Він спілкувався з українцями.

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"Я бачив сльози на очах матерів, я бачив їхніх дітей, які не знали чи плакати, чи усміхатися. Маленька дівчинка англійською сказала: "Пане президенте, чи виживуть мій брат і мій тато?", – розповів Байден.

Вражений щедрістю поляків

Президент зазначив, що рідні біженців залишилися в Україні захищати свій дім. Він наголосив, що йому навіть не потрібно було говорити українською, щоб відчувати емоції та біль людей, які втекли від війни.

Ми всі молимось, щоб страждання були тимчасовими. Щоб те, що вони зараз відчувають, щоб ця глибока туга покинула їх,

– сказав Байден.

Він додав, що вражений щедрістю мешканців Варшави та всіх громадян Польщі, які відкривають своє серце й дім для українців.

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