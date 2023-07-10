Українська газовидобувна галузь може опинитися у глибокій кризі, – ЗМІ

Газовидобувна галузь України може суттєво постраждати. Причиною цього може стати бездіяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка у червні не продовжила строк дії цінових зобов'язань для заводів, що виробляють на замовлення американської компанії високотехнологічну бурильну та обсадну трубу.

Про це пишуть "Українські національні новини". Журналістка Ольга Петрів у матеріалі "Інтерпайп за допомогою чиновників знищує газовидобувну галузь в Україні" розповідає, які проблеми можуть виникнути через бездіяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

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"Українська газовидобувна галузь, яка поступово відроджується за допомогою американської компанії, може опинитися у глибокій кризі через бездіяльність українських чиновників, які підігрують бізнес-інтересам одного з українських олігархів", – зазначається у матеріалі.

У чому полягає проблема

Ольга Петрів пояснює, що після запровадження в Україні системи публічних торгів через Prozorro в Україну зайшла потужна американська компанія зі штату Пенсильванія – Vorex. Вона почала перемагати у тендерах на закупівлю бурильної та обсадної труби для потреб державного сектору газовидобувної галузі України.

Компанія Інтерпайп, яка упродовж багатьох років сама постачала трубу державним замовникам, ініціювала перед Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгове розслідування відносно іноземних заводів, які виробляють бурильну та обсадну трубу на замовлення Vorex.

Розслідування було ініційовано під виглядом захисту національного виробника щодо труб, які ні компанією Інтерпайп, ні будь-ким іншим всередині України взагалі не виробляються,

– зазначила Петрів.

Як наголошує авторка матеріалу, "Укргазвидобування" сьогодні як ніколи потребує бурильної труби, адже її залишки на складах майже відсутні.

"Обсадна труба діаметром 508 міліметрів відсутня взагалі", – констатує журналістка.

Які наслідки може спричинити бездіяльність українських чиновників

У матеріалі наголошується, що якщо міжвідомча комісія не ухвалить відповідних рішень, ціна закупівлі бурильної та обсадної труби для державної компанії "Укргазвидобування" зросте більш ніж на 52% і призведе до додаткових незапланованих витрат в розмірі понад пів мільярда гривень.

Наслідком цього стане зрив програми буріння українського газу, різке падіння видобутку і глибока енергетична криза із ймовірним відключенням від газопостачання підприємств і домогосподарств,

– написала Петрів.

Журналістка також зазначила, що на вказану проблему звернули увагу у Конгресі США і направили відповідні звернення до американських та українських органів влади.