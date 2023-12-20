"Українська команда" передала 100 дронів захисникам Авдіївки: "Забезпечимо в пеклі аншлаг!"

Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям 110 Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 100 дронів-камікадзе. Військові цієї бригади зараз стримують ворога під Авдіївкою.

Волонтери також закликали всіх українців посилити допомогу дронами захисникам міста. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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100 дронів для захисників Авдіївки

"100 дронів – це знищена на мільйони ворожа техніка, а також – знищена жива сила ворога, яка суне на нашу землю. Як кажуть військові, "з кожного дрона – нові глядачі на концерті в Кобзона". Забезпечимо в пеклі аншлаг!", – заявив керівник "Української команди" Артур Палатний. Він також зазначив, що під Авдіївкою зараз дуже важко.

Окупанти змінили свою тактику. Тепер ворог не тисне одночасно на нашу лінію оборони по всій ширині, а зосереджує особовий склад та техніку для штурмів на окремо обраних напрямках. Але наші воїни стримують навалу орків,

– наголосив Палатний.

Керівник "Української команди" також закликав представників бізнесу, активних українців, кожного, хто може, долучитися та допомогти Героям захистити нашу країну.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" привезла на передову батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина дрони-камікадзе та наземні станції керування безпілотниками. Також повідомлялося, що "Українська команда" передала партії дронів 72 бригаді імені Чорних Запорожців, розвідникам ГУР та іншим військовим підрозділам.