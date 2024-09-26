"Українська команда" передала 3 штурмовій бригаді партію літаків-камікадзе, – Артур Палатний
Джерело:"Українська команда"
Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію дронів-літаків 3 окремій штурмовій бригаді. Загалом волонтери відправили на передову вже понад 200 таких дронів.
Про це повідомив у Facebook керівник «Української команди» Артур Палатний.
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"Ще одна партія великих дронів, на які ви донатили, поїхала на Харківський напрямок до бійців 3 штурмової. Ці хлопці завжди там, де складно. Вони захищали Київ, вели бої у Бахмуті та Авдіївці. Вони добре вміють нищити орків. А наші дрони-літаки допоможуть їм робити це ще більш ефективно", – написав Артур Палатний.
Він подякував усім, хто донатив на дрони.
Завдяки вашим донатам вже понад 200 літаків-камікадзе відправились на передову,
– відзначив Палатний.
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Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію великих дронів-камікадзе 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".
Також "Українська команда" передала партію FPV-дронів бійцям спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.