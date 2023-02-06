З 24 лютого "Українська команда" передала 650 тонн допомоги для понад 131 000 осіб, – Палатний

Понад 131 тисяча людей отримала допомогу від Волонтерського штабу "Українська команда" з початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний на зборах організації.

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"Допомогу від "Української команди" отримали понад 131 тисяча людей з початку широкомасштабного російського вторгнення. Загальна вартість допомоги склала більше ніж 110 мільйонів гривень", – зазначив Артур Палатний.

За його словами, всього було відправлено понад 650 тонн вантажів допомоги цивільному населенню та військовим.

Один з головних напрямків нашої роботи – допомога нашим військовим, які боронять українську землю. Завдяки проєкту "Бандерпечі" нам вдалось зігріти понад 12 тисяч військових. Також в рамках нашого проєкту "Тепло на фронт" ми передали понад 22 000 індивідуальних зігріваючих наборів для наших бійців,

– повідомив Палатний.

Також, керівник Волонтерського штабу розповів про інші напрямки роботи "Української команди", зокрема про десятки переданих автомобілів, квадрокоптерів і тепловізорів, а також сотні одиниць форми для Сил оборони України.

"Ми пройшли складний шлях. Але найскладніший попереду. В нас залишається завдання номер один – сприяння та допомога ЗСУ. І так ми обов'язково переможемо! Вже перемагаємо!" – наголосив Артур Палатний.