"Українська команда" передала на передову бойові дрони з побажаннями окупантам від українців

Волонтери "Української команди" передали на передову ще одну партію бойових безпілотників з "вибуховими посланнями" ворогу від українців, які донатили на дрони.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Передали захисникам чергову партію дронів-камікадзе. Вони поїдуть на один з найгарячіших напрямків разом з бійцями 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва. Кожен з цих "бойових птахів" понесе разом з вибухівкою ваші послання окупантам. "Кремль, спиш?", "За дітей Умані!", "За хмельницьких рятувальників!" та інші. Наш збір триває. Долучайтеся! І не забувайте писати в коментарях свої побажання ворогу", – заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Українці зібрали, "Українська команда" передала, а наша задача – доставити. І точно в ціль,

– наголосив представник 204-го батальйону.

Бійці батальйону також пройшли навчання з керування дронами, організовані "Українською командою".

Нагадаємо, що "Українська команда" не лише постачає у військові підрозділи бойові дрони, але й навчає бійців керувати ними. Бійці 204-го батальйону також пройшли теоретичну і практичну підготовку. І тепер знають, як використати безпілотники з вашими вибуховими посланнями максимально ефективно,

– підкреслили у волонтерському штабі.

Нова партія бойових дронів з "вибуховими" посланнями від українців: дивіться відео

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