Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

Волонтери розповідають, що цей військовий підрозділ лише нещодавно став полком. Проте за плечима його бійців – найважчі ділянки фронту на Донеччині та Харківщині.

Зараз ці хлопці виконують бойові завдання на Купʼянському та Гуляйпільському напрямках. Упевнений: наша допомога дасть можливість покращити логістику підрозділу і збереже життя і здоров’я наших героїв,

– сказав керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці "Тіні", у свою чергу, вручили "Українській команді" полковий прапор.

"Дякуємо за те, що ви кожного дня допомагаєте нам технікою та іншими засобами триматися, нищити ворога і наближати нашу спільну Перемогу", – сказав представник 28 ОПБпС.

Бійці полку "Тінь" отримали мікроавтобус від волонтерів "Української команди": дивіться відео

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з 2022 року передала військовим підрозділам понад 4000 безпілотників, 600 генераторів і зарядних станцій, більше сотні автівок тощо. Загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.