"Українська команда" передала партію безпілотників підрозділу "Скала"
Джерело:"Українська команда"
Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію універсальних дронів зведеному добровольчому штурмовому батальйону "Скала".
Як повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди", кожний дрон, окрім кілограма вибухівки, несе окупантам "вибухове послання" від українців, які збирали кошти на безпілотники.
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"Відправили на передову ще одну партію дронів-камікадзе з вашими вибуховими посланнями окупантам та кілограмом вибухівки на кожному. Універсальні безпілотники передали бійцям зведеного підрозділу "Скала", які б’ють орків на Донеччині. Ці дрони обладнані камерами, які передають відео в режимі реального часу. Тож наші бійці можуть бачити все, що відбувається на позиціях орків. А крім того, ці безпілотники обладнані додатковими системами скиду. І точно доставлять ворогу вибухівку разом з вашими побажаннями", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
"Українська команда" передала партію безпілотників підрозділу "Скала": дивіться відео
Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців:
- "За вбитих охтирчан! Павло",
- "За розстріляного орками Олексія! Від брата",
- "На помсту за сльози матерів!",
- "Тримайте квиток у пекло! Світлана" та інші.
Друзі, наш збір продовжується. Донатьте! Пишіть в коментарях ваші вибухові побажання ворогу. Доставимо точно за адресою!
– наголосили у волонтерському штабі.
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