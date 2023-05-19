Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію універсальних дронів зведеному добровольчому штурмовому батальйону "Скала".

Як повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди", кожний дрон, окрім кілограма вибухівки, несе окупантам "вибухове послання" від українців, які збирали кошти на безпілотники.

Читайте також "Українська команда" та Володимир Кличко передали 204-му батальйону броньовик

"Відправили на передову ще одну партію дронів-камікадзе з вашими вибуховими посланнями окупантам та кілограмом вибухівки на кожному. Універсальні безпілотники передали бійцям зведеного підрозділу "Скала", які б’ють орків на Донеччині. Ці дрони обладнані камерами, які передають відео в режимі реального часу. Тож наші бійці можуть бачити все, що відбувається на позиціях орків. А крім того, ці безпілотники обладнані додатковими системами скиду. І точно доставлять ворогу вибухівку разом з вашими побажаннями", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

"Українська команда" передала партію безпілотників підрозділу "Скала": дивіться відео

Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців:

"За вбитих охтирчан! Павло",

"За розстріляного орками Олексія! Від брата",

"На помсту за сльози матерів!",

"Тримайте квиток у пекло! Світлана" та інші.

Друзі, наш збір продовжується. Донатьте! Пишіть в коментарях ваші вибухові побажання ворогу. Доставимо точно за адресою!

– наголосили у волонтерському штабі.

Долучитися: