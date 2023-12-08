"Українська команда" передала захисникам перші 10 тисяч наборів для обігріву
"Українська команда" передала захисникам на передову першу партію індивідуальних наборів для обігріву. Нагадаємо, що на хотпаки донатили тисячі українців.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Волонтери подякували всім, хто долучився до збору.
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Першу партію хотпаків відправили на передову
"10 тисяч хотпаків поїдуть у найбільш гарячі точки на різні напрямки. Разом з нашими передноворічними побажаннями для захисників", – йдеться у повідомленні "Української команди".
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний подякував українцям, які долучилися до збору: "Я хочу подякувати кожному, хто долучився до збору "Української команди". Завдяки вам наші бійці будуть в теплі".
Як повідомлялося раніше, "Українська команда" планує забезпечити "теплими наборами" 50 тисяч бійців на передовій. В набори входять хімічні грілки, сухий душ та присипка.
Також зауважимо, що під час "дрон-марафону", який оголошувала "Українська команда", було зібрано кошти майже на 300 дронів-камікадзе, які волонтери передають та привозять військовим підрозділам на гарячих напрямках.