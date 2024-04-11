"Українська команда" передала захисникам великі дрони та обладнання до них

Волонтерський штаб "Українська команда" передав велику партію дронів-літаків батальйону "Ахіллес" на Авдіївський напрямок

Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у фейсбуці.

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"Друзі, завдяки вам "Українська команда" збільшує партії дронів, які передає захисникам. А це значить, що ще більше безпілотників полетять на голови ворогам. Велику партію дронів-літачків ми передали батальйону ударних безпілотників та авіакомплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади", – йдеться у повідомленні "Української команди".

У волонтерському штабі зазначають, що бійці батальйону "Ахіллес" з перших днів війни стійко б'ються на важкому Авдіївському напрямку.

Разом з дронами ми з вами передали захисникам також катапульту та ретранслятор. Щоб били далеко та точно. А це вони вміють добре,

– зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці "Ахіллесу" подякували Артуру Палатному та всім, хто допоміг отримати дрони.

Щиро дякуємо "Українській команді". Дякуємо кожному і кожній з вас. Друзі, разом з вами ми наближаємо перемогу!

– заявив керівник батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Бійці "Ахіллесу" отримали велику партію дронів-літаків: дивіться відео

Раніше "Українська команда" привезла великі дрони-літаки на передову на Бахмутський напрямок. Безпілотники, на які збирали всі українці, отримали бійці батальйону "Свобода" 4 штурмової бригади "Рубіж" Нацгвардії України.

Як відомо, "Українська команда" продовжує збір на 200 великих дронів-літаків для захисників на передовій.

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